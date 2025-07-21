DeepState: ВС РФ продвигаются у Новоторецкого и Попового Яра, тяжелые бои — в Воскресенке и Вольном Поле

Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. Согласно последним данным, самая сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Российские войска продвинулись вблизи населенных пунктов Новоторецкое, Шевченко (Покровский район), Полтавка (Ильиновская сельская громада, Краматорский район), Вольное Поле (Великоновоселковский район), Андреевка (Волновахский район) и Попов Яр (Ильиновская сельская громада).

Боевые действия продолжаются в Кондратовке (Дружковская громада).

Несмотря на потерю Шевченко, продвижение противника вглубь региона сдерживается. В районе Вольного Поля ситуация остается напряженной: штурмовые группы пытаются продвинуться в сторону Камышевахи, однако их удается своевременно выявлять и уничтожать.

Наиболее тяжелой остается обстановка в Воскресенке (Комарская сельская громада). Здесь трудно определить линию фронта — противник уже заходит в населенный пункт с северного и восточного направлений. Продолжаются интенсивные боевые столкновения, говорится в сообщении проекта DeepState.

Напомним, оккупанты заявили о начале активного штурма Покровска: в ОСГВ «Хортица» рассказали, правда ли это.

