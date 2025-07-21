Ночью и утром россияне обстреляли Доброполье: в городе пропал свет

Дым после российского удара по Доброполью утром 21 июля. Фото: Доброполье info

Ночью, около 00:30, в городе Доброполье Донецкой области прогремели два сильных взрыва. Об этом сообщает телеграм-канал «Доброполье Info».

По информации подписчиков канала, на Песчаном вылетели окна, а на Ждановском – потрескались.

Отмечается, взрывная волна ощущалась даже в Белозерском и Криворожье. Также в городе после взрыва начались перебои с электроснабжением.

Уже утром, в 05:09, было два прилёта на Ждановском, передает канал.

Также сообщается, что в результате ночной атаки повреждено админздание.

Сегодня утром ДТЭК объявил. что на территории Добропольской громады будет применено отключение электроснабжения с 9:00 до 15:00.

Информация о пострадавших уточняется.