В Ростовской области РФ дроны атаковали железнодорожный узел: задерживаются 26 поездов

В поселке Каменоломни Ростовской области РФ дроны нанесли удар по железнодорожной станции. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя фото и видео с места.
На кадрах зафиксированы пожар и разрушения. Повреждено здание станции.
Отмечается, что станция обслуживала грузовые потоки — погрузку, разгрузку, формирование составов на подъездных путях и открытых площадках.
По сообщению РЖД, 26 поездов задерживается из-за атаки БПЛА в Ростовской области.
Из-за этого происшествия сбилось расписание: 26 пассажирских поездов задерживаются на время от 13 минут до 4,5 часов. Через станцию теперь поезда идут медленнее обычного.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку на железнодорожный вокзал в Каменоломнях.
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