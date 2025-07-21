Двое людей пострадали в прифронтовом Родинском в результате атак армии РФ

Российская армия за минувшие сутки, 20 июля, дважды обстреляла Родинское Покровской громады Донецкой области. В результате ударов двое гражданских пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.
«20 июля около 10:00 вражеский FPV-дрон совершил удар по городу Родинское. В результате обстрела ранен гражданский мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении.
У пострадавшего диагностированы МВТ, акубаротравма, множественные осколочные ранения мягких тканей головы, обеих нижних конечностей, правая стопа на грани ампутации, осколочное ранение правого локтя, предплечья, кисти.
В ведомстве уточнили, что около 11:30 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел частного сектора города Родинское. Получил ранения гражданский гражданин 1992 года рождения. Диагноз: МВТ, осколочные ранения шеи, кистей, передней брюшной стенки, акубаротравма.
Информация о разрушениях и повреждениях не поступала.
Ранее мы писали, что за минувшие сутки в результате российской агрессии в Донецкой области погиб один человек — в Славянске.
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