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Нацгвардия опровергла заявления оккупантов о выходе на границы Днепропетровской области

21 июля 2025, 14:43

Нацгвардия опровергла заявления оккупантов о выходе на границы Днепропетровской области

Российские источники неоднократно заявляли о «выходе росармии на границы Днепропетровской области».

Однако 3-я бригада оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины опровергла эти заявления, опубликовав соответствующее видео.

«Мы прочно удерживаем свои позиции на Покровском направлении. Каждый оккупант, который пытается приблизиться к нам — будь то пешком или на мотоцикле — немедленно обнаруживается и уничтожается операторами БпЛА и артиллерией бригады», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Напомним, дроны Mara пресекли мотоциклетный штурм россиян под Липовым в Донецкой области.

ТЕГИ

Места
Донецкая область Днепропетровская область Покровское направление
@novosti.dn.ua

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