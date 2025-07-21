Нацгвардия опровергла заявления оккупантов о выходе на границы Днепропетровской области

Российские источники неоднократно заявляли о «выходе росармии на границы Днепропетровской области».
Однако 3-я бригада оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Национальной гвардии Украины опровергла эти заявления, опубликовав соответствующее видео.
«Мы прочно удерживаем свои позиции на Покровском направлении. Каждый оккупант, который пытается приблизиться к нам — будь то пешком или на мотоцикле — немедленно обнаруживается и уничтожается операторами БпЛА и артиллерией бригады», — говорится в сообщении Нацгвардии.
Напомним, дроны Mara пресекли мотоциклетный штурм россиян под Липовым в Донецкой области.