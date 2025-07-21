На Лиманском направлении украинские военные уничтожили автопарк россиян

Автопарк россиян на Лиманском направлении в Донецкой области был уничтожен украинскими бойцами. Кадр из видео

На Лиманском направлении в Донецкой области бойцы подразделения Signum 93-й бригады ВСУ разбили автопарк россиян. Военный транспорт агрессора уничтожили FPV-дронами.

Видео своей работы военные из Signum выложили в телеграмм-канале.

Отмечается, что бойцы поймали одну за другой 4 единицы вражеского транспорта.

«Первая жертва — УАЗ-39094. Полный салон оккупантов и бак, который получил меткое приветствие от пилотов. Заправка с огоньком. Далее на очереди Буханка. Приехала на блокпост, но уже никуда не поехала. Транспортный коллапс в одном акте. Третья машина — Нива. Ехала быстро, уверенно, но без шанса убежать. Штраф за нарушение скоростного режима оплачен дроном», — рассказывают бойцы.

Финальным аккордом охоты стал российский КамАЗ, который захватчики спрятали в сосновом лесу, а возле него повесили гамак, собравшись отдохнуть.