Константиновская администрация продолжает эвакуацию: среди спасенных — пожилые и маломобильные

Константиновская городская военная администрация продолжает эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности местных жителей.
21 июля 2025 года из опасной зоны были успешно эвакуированы девять человек, среди которых — пожилые граждане и лица с ограниченной подвижностью. Эвакуация прошла организованно и без осложнений.
Как сообщается на сайте администрации, на этот раз в проведении эвакуации оказала помощь общественная организация Base UA, которая в условиях военного времени предоставляет гуманитарную помощь и поддерживает мирное население. Base UA активно занимается вывозом гражданского населения из зон боевых действий, отмечается в сообщении.
Эвакуация из прифронтовой зоны. Фото Константиновской МВА