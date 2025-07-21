В Донецке из-за проблем с водой «министрам» и другим членам «ДНР» запретили уходить в отпуск

На оккупированной части Донецкой области чиновникам запретили уходить в отпуск из-за проблем с водой. Фото: ДАН

«Министры» и главы муниципалитетов группировки «ДНР» останутся на рабочих местах, пока на оккупированной территории Донетчины наблюдается критическая ситуация с водой. Об этом сегодня сообщили в группировке «ДНР».

«Глава ДНР Денис Пушилин запретил уходить в отпуск членам Правительства ДНР и главам муниципалитетов до особого распоряжения. Это решение связано с обострением ситуации в водоснабжении. В последнее время проблема водоснабжения существенно обострилась. Водная блокада, организованная ВФУ, не дает возможности в полной мере обеспечить людей водой», — сказано в сообщении.

Отмечается, что ситуация осложняется жарким летом и малоснежной зимой. Обмеление водохранилищ привело к сокращению графика подачи воды в ряде городов, включая Донецк и Макеевку.

Напомним, ранее в группировке «ДНР» объявили, что в Донецке и Макеевке вода будет подаваться по графику — раз в три дня. Однако, по сообщениям местных жителей, в отдельных районах воды нет уже больше недели.

Критическая ситуация с водоснабжением также сохраняется в Снежном, Енакиево и Шахтерске. При этом без воды остаются не только жители временно оккупированных районов Донецкой области — похожие проблемы испытывают и в Луганске.