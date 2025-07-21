В Торезе сбежали «боевые» ослы, которых держали оккупанты

«Боевые» ослы, сбежавшие от российских военных, неспешно гуляют по улицам оккупированного Тореза (Чистяково), Донецкая область.

В оккупированном городе Торез (Чистяково) Донецкой области от российских военных сбежали «боевые» ослы. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своём Telegram-канале.



«У оккупантов откуда-то сбежали боевые ослы и теперь бродят по городу», — отметил он.

«Боевые» ослы, сбежавшие от российских военных, неспешно гуляют по улицам оккупированного Тореза (Чистяково), Донецкая область.

На кадрах, опубликованных местными жителями, видно трёх животных, которые неспешно гуляют по улицам и пасутся на обочинах.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российские военные использовали ослов для перевозки снаряжения, перегружая их до изнеможения.