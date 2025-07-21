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В Торезе сбежали «боевые» ослы, которых держали оккупанты

21 июля 2025, 16:13

В Торезе сбежали «боевые» ослы, которых держали оккупанты

«Боевые» ослы, сбежавшие от российских военных, неспешно гуляют по улицам оккупированного Тореза (Чистяково), Донецкая область. «Боевые» ослы, сбежавшие от российских военных, неспешно гуляют по улицам оккупированного Тореза (Чистяково), Донецкая область.

В оккупированном городе Торез (Чистяково) Донецкой области от российских военных сбежали «боевые» ослы. Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своём Telegram-канале.

«У оккупантов откуда-то сбежали боевые ослы и теперь бродят по городу», — отметил он.

«Боевые» ослы, сбежавшие от российских военных, неспешно гуляют по улицам оккупированного Тореза (Чистяково), Донецкая область.

На кадрах, опубликованных местными жителями, видно трёх животных, которые неспешно гуляют по улицам и пасутся на обочинах.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что российские военные использовали ослов для перевозки снаряжения, перегружая их до изнеможения.

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Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

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Армия РФ «Боевые» ослы

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