Не дали россиянам закрепиться на новых позициях недалеко от границы с Россией: ССО показали кадры

Украинские военнослужащие не дали российским оккупантам закрепиться на новых позициях вблизи границы с Россией. Военные ССО совершили налет на оккупантов.
«Во время выполнения специальных задач недалеко от границы с РФ, группа одного из подразделений Сил специальных операций ВС Украины попала под плотный артиллерийский обстрел со стороны противника. В условиях интенсивного огня наши воины вынуждены были отойти в безопасную зону», — говорится в сообщении.
Во время маневрирования операторы ССО обнаружили группу военнослужащих армии РФ, которые пытались обустроить новую позицию. Попытка россиян закрепиться на местности потерпела фиаско.
Ранее мы писали, что на Лиманском направлении в Донецкой области бойцы подразделения Signum 93-й бригады ВСУ разбили автопарк россиян. Военный транспорт агрессора уничтожили FPV-дронами.
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