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Зеленский назвал главные темы новых переговоров между Украиной и Россией

21 июля 2025, 18:24

Зеленский назвал главные темы новых переговоров между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украине нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, это сложное направление.

«И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят еще по меньшей мере один обмен с Россией. И секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции. Адженда встречи для нас понятна – возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров», – заявил президент.

Напомним, что новые переговоры между Украиной и Россией должны пройти на этой неделе в Стамбуле.

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