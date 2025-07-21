ВС РФ атаковали авто в Степногорске FPV-дронами

Вооружённые силы РФ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области. В городе Степногорск российские военные нанесли удар по гражданскому автомобилю с помощью нескольких FPV-дронов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Машина сгорела дотла. Водитель успел выпрыгнуть из транспорта», — сообщил он.
По предварительным данным, водитель выжил. Спецслужбы документируют последствия удара.
Напомним, в результате атаки российского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области пострадали три человека.
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