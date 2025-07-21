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ВС РФ атаковали авто в Степногорске FPV-дронами

21 июля 2025, 18:28

ВС РФ атаковали авто в Степногорске FPV-дронами

Автомобиль, уничтоженный ударом FPV-дронов. Фото: Запорожская ОВА Автомобиль, уничтоженный ударом FPV-дронов. Фото: Запорожская ОВА

Вооружённые силы РФ продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру Запорожской области. В городе Степногорск российские военные нанесли удар по гражданскому автомобилю с помощью нескольких FPV-дронов. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Машина сгорела дотла. Водитель успел выпрыгнуть из транспорта», — сообщил он.

По предварительным данным, водитель выжил. Спецслужбы документируют последствия удара. 

Напомним, в результате атаки российского дрона на гражданский автомобиль в Запорожской области пострадали три человека.

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