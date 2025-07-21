Полицейские под угрозой ударов российских дронов эвакуировали людей из Покровска

Место обстрела в Покровске. Фото: кадр из видео

В городе Покровск Донецкой области ситуация критическая. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Город находится под постоянными российскими обстрелами, дороги разрушены от авиаударов, на улицах горящие дома.



«В небе непрерывно летают вражеские дроны, целенаправленно охотящиеся на транспорт и людей. Из-за угрозы новых ударов каждая эвакуация происходит в ускоренном темпе», – рассказали в полиции.



В этот раз экипаж полиции «Белый ангел» вывозил людей из частного сектора. Один из эвакуированных мужчин получил ранения в результате атаки дрона и нуждался в медицинской помощи.



Во время эвакуации правоохранители узнали, что на одной из улиц недавно произошел обстрел, в результате чего погибли люди. Экипаж сразу отправился на место, чтобы проверить, есть ли пострадавшие и оказать помощь.



«Муж погиб. И еще двое. Похоронили его в огороде. Что мне теперь делать», – сказала местная жительница.



Во время эвакуации в небе снова появился БПЛА, который мог нанести удар. Переждав угрозу, полицейские продолжили вывозить людей.

Напомним, что в Покровске разрушена вся критическая и социальная инфраструктура.