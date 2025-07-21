МиГ-29 ВСУ ударом GBU-39 уничтожил оккупантов в подвалах

Момент удара авиабомб GBU-39 по подвалам с оккупантами – точное попадание МиГ-29 ВСУ.

МиГ-29 Вооружённых сил Украины уничтожил скопление российских оккупантов сбросом трёх управляемых авиабомб GBU-39. Об этом сообщается в Telegram-канале военной авиации YT29 JTacRomeo, где также опубликовано соответствующее видео.



По данным канала, враг сосредоточился в двух подвалах, соединённых траншеей, готовясь к штурму украинских позиций. Прицельный сброс GBU-39 положил конец этим планам.



Предварительно, в результате авиаудара было ликвидировано до 20 российских военных. Некоторые выжившие оказались под завалами, и их пытались откопать сослуживцы.



Однако украинские Силы обороны нанесли артиллерийские удары и применили FPV-дроны, добив врага и сорвав попытку спасения.

Ранее украинский МиГ-29 точно поразил бомбой GBU-62 JDAM-ER здание с российскими военными и боекомплектом.