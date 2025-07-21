Донецкая область теряет урожай из-за атак российских войск – ГСЧС

Пожар на поле с пшеницей. Фото: кадр из видео

Донецкая область теряет урожай из-за российских атак. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



С начала 2025 года в области зафиксировали 17 пожаров на полях с зерновыми культурами, 15 из которых вызваны обстрелами со стороны российских войск. Также зафиксировали три случая возгорания стерни, два из которых в результате атак оккупантов.



«Из-за этих преступных действий уничтожено более 200 гектаров пшеницы и более 13 гектаров стерни. Враг пытается оставить украинцев без хлеба, но наши спасатели делают все возможное, чтобы сохранить урожай», – отметили в ГСЧС.

Напомним, что в городе Покровск Донецкой области разрушена вся критическая и социальная инфраструктура.