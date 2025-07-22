Враг — у грядки, миски и поисковика: Россия уходит в цифровой и социальный мрак

Власти России готовят очередной пакет репрессивных законов, который ударит по самым разным сферам жизни граждан — от работы в интернете до помощи бездомным животным и использования собственных дачных участков. Об этом пишут ряд российских изданий.



Особое внимание уделяется не только жителям России, но и гражданам на временно оккупированных территориях Украины: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Под запрет попадают дачи и бизнес на земле



Один из законопроектов, прошедший уже второе чтение в Госдуме, предусматривает жесткие ограничения на использование садовых и огородных участков. Согласно документу, гражданам будет запрещено размещать на даче любые коммерческие объекты — включая мини-гостиницы, кафе и даже гостевые дома. Также запретят продажи с грядки. Закон может вступить в силу уже осенью 2025 года. Фактически речь идет о запрете на малый частный бизнес, в том числе и на фоне экономического спада.



Помощь бездомным животным под угрозой штрафов

Параллельно в Госдуме продвигается инициатива о запрете кормления бездомных животных в общественных местах. Ограничения могут коснуться территорий рядом с больницами, школами, аптеками, учреждениями культуры и соцобслуживания, а также детских и спортивных площадок. Позже к этому списку добавили и дворы многоквартирных домов.

До 22 июля депутаты собирают предложения от региональных парламентов, чтобы расширить перечень «запретных зон». Вдобавок обсуждаются меры наказания за препятствие отлову животных и даже за то, что граждане не сообщают властям о бездомных собаках и кошках.

Попытка протолкнуть этот закон уже вызвала волну протестов. Акции прошли в Хабаровске, Ижевске, Казани и других городах. В Москве около тысячи человек вышли к зданию администрации президента, требуя прекратить политику эвтаназии и репрессий против зоозащитников.

Интернет под колпаком: штрафы за поиски «не той» информации

Особое беспокойство вызывает законопроект № 755710-8, который во втором чтении в Госдуме. Он вводит административную ответственность за попытки поиска в интернете информации, запрещенной в России. За одно только использование поисковика в «неправильных» целях гражданам грозит штраф от 3 000 до 5 000 рублей.

Первые протестные баннеры в Челябинске. Фото из соцсетей



VPN-сервисы также под прицелом: за их рекламу физическим лицам будет грозить до 80 000 рублей штрафа, а компаниям — до полумиллиона. СМИ сообщают, что власти обсуждают полномасштабный контроль над интернет-активностью граждан — включая историю поисков, подсказки автозаполнения и даже проверку содержимого смартфонов. Обнаружение «нежелательной» информации может быть расценено как административное правонарушение.

Набор новых инициатив, похоже, лишь дополняет растущий список законов, направленных на подавление свободы слова, предпринимательства и даже базовых актов сострадания. Все больше граждан оказываются под давлением государства — будь то за кормление кошки во дворе, попытку узнать альтернативную точку зрения или продажу выращенного с дачи.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донбасса, Херсонщины и Запорожской области население ограничили в правах.