Пострадала местная жительница в Родинском в результате обстрела

Прифронтовой город Родинское Покровской громады Донецкой области 21 июля оказался под ударом российских войск. Пострадала местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



21 июля в 06:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел (тип вооружения устанавливается) г. Родинское», — говорится в сообщении.



В результате вражеской атаки получила ранения 64-летняя женщина. У пострадавшей диагностирована рваная рана левой голени, ушиб туловища.



Кроме того, россияне повредили многоквартирный двухэтажный дом.



Ранее мы писали, что утром во вторник, 22 июля город Славянск Донецкой области подвергся российскому обстрелу.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях