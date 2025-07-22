В центре Славянска прогремели взрывы: предварительно, атаковали БПЛА

Предположительно, ударные беспилотники атаковали центр Славянска утром 22 июля приблизительно в 9:12 и в 9:35. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
«Очень громкий взрыв прогремел приблизительно в 9:12 – 9:14 во вторник, 22 июля. Предположительно, это был ударный дрон — был слышен характерный звук пикирования», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что взрыв произошел в центре города.
Второй взрыв прогремел приблизительно в 9:35
Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении российских беспилотников в сторону Славянска.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что рано утром во вторник, 22 июля, около 04:40, город Славянск Донецкой области подвергся российскому обстрелу. В результате атаки пострадали пять человек.
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