В центре Славянска прогремели взрывы: предварительно, атаковали БПЛА

Дым после прилёта в Славянске утром 22 июля. Фото: Славянск- Краматорск/Тelegram

Предположительно, ударные беспилотники атаковали центр Славянска утром 22 июля приблизительно в 9:12 и в 9:35. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Очень громкий взрыв прогремел приблизительно в 9:12 – 9:14 во вторник, 22 июля. Предположительно, это был ударный дрон — был слышен характерный звук пикирования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что взрыв произошел в центре города.

Второй взрыв прогремел приблизительно в 9:35

Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении российских беспилотников в сторону Славянска.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что рано утром во вторник, 22 июля, около 04:40, город Славянск Донецкой области подвергся российскому обстрелу. В результате атаки пострадали пять человек.