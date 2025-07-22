Известно, сколько осужденных женщин и мужчин воюют на фронте на стороне ВСУ

К Силам обороны присоединились около 9500 осужденных, среди них 100 человек — это женщины. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.



«Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задания на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, получивших приговоры, служат в ВСУ», — говорится в сообщении.



Обычно женщин привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения.



В Государственной уголовно-исполнительной службе уточнили, что 55% бывших осужденных, попавших на фронт, отбывали наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления.



Кроме того, 11% ранее были осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 9% были осуждены за причинение телесных повреждений, 6% — это бывшие осужденные после совершения ДТП с потерпевшими, еще 6% осужденных отбывали наказание за убийства.



Ранее мы писали, что по состоянию на апрель более восьми тысяч бывших осужденных, среди них — и женщины, и мужчины, присоединились к Силам обороны.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях