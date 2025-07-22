РФ ударила по Краматорску и Славянску: много пострадавших

Россияне атаковали Краматорск и Славянск. Фото: прокуратура

Оккупационные войска 22 июля атаковали Краматорск и Славянск Донецкой области. В результате погиб один ребенок, по меньшей мере 12 гражданских ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«22 июля 2025 года в 04:40 войска РФ сбросили «ФАБ-250» с модулем УМПК на Краматорск. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, погиб 10-летний мальчик», — говорится в сообщении.



Кроме того, в своих домах ранены восемь гражданских в возрасте от 20 до 58 лет.



В ведомстве уточнили, что россияне атаковали двумя авиабомбами жилую застройку Славянска.



Получили телесные повреждения двое 39 и 53-летних мужчин и женщины 53 и 63 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, открытый перелом и резаные раны.





Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.



В населенных пунктах повреждены многоэтажные дома и автотранспорт.

Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области россияне ударили авиабомбой в жилой дом и убили ребенка.

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