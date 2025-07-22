РФ ударила по Краматорску и Славянску: много пострадавших

Оккупационные войска 22 июля атаковали Краматорск и Славянск Донецкой области. В результате погиб один ребенок, по меньшей мере 12 гражданских ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
«22 июля 2025 года в 04:40 войска РФ сбросили «ФАБ-250» с модулем УМПК на Краматорск. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате обстрела от травм, несовместимых с жизнью, погиб 10-летний мальчик», — говорится в сообщении.
Кроме того, в своих домах ранены восемь гражданских в возрасте от 20 до 58 лет.
В ведомстве уточнили, что россияне атаковали двумя авиабомбами жилую застройку Славянска.
Получили телесные повреждения двое 39 и 53-летних мужчин и женщины 53 и 63 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, открытый перелом и резаные раны.
Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь.
В населенных пунктах повреждены многоэтажные дома и автотранспорт.
Ранее мы писали, что в Краматорске Донецкой области россияне ударили авиабомбой в жилой дом и убили ребенка.
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