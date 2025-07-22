Корреспондент «Новостей Донбасса» сфотографировал последствия удара по многоэтажке в Краматорске

Последствия российского удара по многоэтажке в Краматорске Донецкой области утром 22 июля. Фото: Дмитрий Глушко/Новости Донбасса

Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал на месте атаки по многоэтажному жилому дому в городе Краматорск Донецкой области и я сделал несколько фото последствия удара.

Напомним, сегодня рано утром российский оккупационные войска ударили по Краматорску. В результате атаки погиб 10-летний мальчик, восемь человек получили ранения.

Приблизительно в это же время был атакован Славянск. В результате ударов есть пострадавшие и разрушения.