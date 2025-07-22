Сумы атаковали «Шахеды»: в городе прогремели взрывы.

Сумские паблики опубликовали видео пролёта российских беспилотников «Шахед» над городом. Вскоре после этого в Сумах были зафиксированы взрывы.
Воздушные силы ВСУ предупредили жителей, что с северо-восточного направления в сторону Сум движется вражеский БПЛА.
«Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении ВС ВСУ.
Кроме того, в 13:59 на карте воздушных тревог появилось подтверждение взрыва. Также предупреждение о возможной опасности поступало в Черниговскую, Харьковскую и Полтавскую области.
Фиксация взрыва в Сумах.
Ранее во вторник, 22 июля, российские войска ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки один человек пострадал.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях