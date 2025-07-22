Сумы атаковали «Шахеды»: в городе прогремели взрывы.

Пролет «Шахеда» над Сумами.

Сумские паблики опубликовали видео пролёта российских беспилотников «Шахед» над городом. Вскоре после этого в Сумах были зафиксированы взрывы.



Воздушные силы ВСУ предупредили жителей, что с северо-восточного направления в сторону Сум движется вражеский БПЛА.



«Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях», — говорится в сообщении ВС ВСУ.



Кроме того, в 13:59 на карте воздушных тревог появилось подтверждение взрыва. Также предупреждение о возможной опасности поступало в Черниговскую, Харьковскую и Полтавскую области.

Фиксация взрыва в Сумах.

Ранее во вторник, 22 июля, российские войска ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки один человек пострадал.