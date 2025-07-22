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Российские войска оккупировали село под Волновахой и продвинулись в районе Покровска

22 июля 2025, 14:35

Российские войска оккупировали село под Волновахой и продвинулись в районе Покровска

Аналитики DeepState 22 июля обновили интерактивную карту боевых действий. Согласно последним данным, российские войска захватили населенный пункт Грушевское в Комарской сельской громаде Волновахского района Донецкой области.

Армия РФ захватила Грушевское в Донецкой области. ФОТО: DeepState

Также зафиксировано продвижение противника в районе четырех населенных пунктов: Воскресенка, Ореховое Покровской городской громады, Маяк и Затишок (до 2024 года — Суворово) Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области.

ФОТО: DeepState

«Карта обновлена. Враг оккупировал Грушевское, а также продвинулся вблизи Воскресенки, Орехового, Маяка и Затишка», — говорится в сообщении DeepState.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать российские ДРГ в Покровске. Ранее российские захватчики заявляли о начале штурма Покровска. Однако в ВСУ эту информацию опровергли.

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