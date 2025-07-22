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В Донецкой области раскрыли незаконную добычу угля на 5 млрд гривен: дело передали в суд

22 июля 2025, 13:56

В Донецкой области раскрыли незаконную добычу угля на 5 млрд гривен: дело передали в суд

5 миллиардов гривен на незаконной добыче угля в Донецкой области. Фото: ГБР 5 миллиардов гривен на незаконной добыче угля в Донецкой области. Фото: ГБР

В суд передали дело по незаконной добыче угля в Краматорском районе в Донецкой области. Ущерб государству составил более 5 млрд грн. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).

Следствие установило, что группа лиц с декабря 2021 года по ноябрь 2024 незаконно добывали уголь на территории, прилегающей к шахте Свято-Покровская в поселке Курицыно, Краматорского района Донецкой области. Законных документов у них не было.



«Лицензию на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку месторождения каменного угля получило одно из частных обществ в 2021 году, однако так и не начало соответствующие работы. Этим воспользовалась группа лиц, которая фактически объединилась в преступную организацию», —говорится в сообщении.

Кроме инициатора, в ее состав входило 8 человек, которые занимались техническим обеспечением добычи угля, охраной территории, контролем работы шахтеров, ведением учета и реализацией незаконно добытого угля на глубине около 80 метров.

Организатор договорился с главой местной территориальной громады, который помог захватить земельный участок, на котором они добывали уголь, подделав документы о передаче его в аренду подконтрольному организатору предприятию. Кроме того, руководитель местной громады прикрывал незаконную деятельность на захваченном земельном участке.

За почти три года участники этой преступной организации легализовали более 80 000 тонн незаконно добытого угля путем продажи физическим и юридическим лицам.

Фигурантам инкриминируются преступления по ст. 255 (преступная организация), ст. 240 (незаконная добыча угля), ст. 206 (препятствование законной хозяйственной деятельности), ст. 209 (легализация имущества), ст. 358 (подделка документов и их использование) УК Украины.

Ранее мы писали, что сотрудники ГБР вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции задержали предпринимателя из Луганской области.

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