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Голливудский киноактер Стивен Сигал покинул один из своих последних проектов в РФ

22 июля 2025, 14:50

Голливудский киноактер Стивен Сигал покинул один из своих последних проектов в РФ

Стивен Сигал. Фото: ТАСС Стивен Сигал. Фото: ТАСС

Американский актер Стивен Сигал, получивший гражданство РФ в 2016 году, прервал связь с одним из последних своих проектов в России.

Об этом сообщила газета «Коммерсант» 22 июля. 

Из данных ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) следует, что 17 июля Сигал оставил пост гендиректора ООО «Пять элементов».

Ранее Стивен Сигал вышел из других российских компаний — ООО «Русские ярмарки», ООО «Стивен Сигал групп» и ООО «Горки инвестмент компани».

Отмечается, что у Стивена Сигала остается 26% долей ООО «Горки холдинг компани», которая планирует построить Международный центр восточных единоборств. 

Эта компания в 2022 году получила от властей Московской области 8,2 гектара на Рублево-Успенском шоссе на строительство центра единоборств.

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