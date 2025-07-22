Серые зоны растут: оборона не успевает закрывать дыры

DeepState сообщил об усилении давления со стороны российских войск и изменениях в тактике боевых действий.

Фиксация противника в разных точках, которые находятся уже в тылу от линии боестолкновения. ФОТО: DeepState

Противник все чаще действует малыми группами, проникая в тыл украинских позиций. Их цель — закрепиться и подготовить путь для следующей волны. Чаще всего такие группы уничтожаются украинской артиллерией или дронами, однако подобные попытки распыляют силы обороны и позволяют врагу продвигаться, пишут аналитики DeepState.

Главная проблема — нехватка людей на линии фронта. Оборонительные позиции не успевают закрывать, чем и пользуется противник. В результате растут «серые зоны» — участки, контроль над которыми не определен. Любая из них в любой момент может стать вражеской.



DeepState подчеркивает: каждая метка на карте — это ответственность, и обозначать продвижение только по видео недостаточно. Но если враг может проникать в такие зоны — значит, риск их потери реален. Пример — ситуация в Покровске.

Напомним, ВСУ продолжают уничтожать российские ДРГ в Покровске: в DeepState ответили, как оккупанты прорвались в город.