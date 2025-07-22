Истребители ВСУ случайно пересекли границу с Румынией

Пролет истребителя над Румынией.

Во время массированного российского удара в ночь с 20 на 21 июля четыре истребителя Су-27 Воздушных сил Украины случайно пересекли границу с Румынией. Соответствующее видео опубликовал авиационный канал AviVector.



По данным Министерства обороны Румынии, украинские самолёты находились в приграничных районах. В ответ в воздух были подняты румынские F-16 и итальянские Eurofighter Typhoon.

Напомним, в ту же ночь Россия атаковала Украину 426 дронами-камикадзе «Шахед» и имитаторами различных типов с шести направлений, а также выпустила:

5 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»,

4 крылатые ракеты «Калибр»,

1 ракету «Искандер-К»,

14 ракет Х-101 с территории Саратовской области.

Силами ПВО Украины, включая боевую авиацию, были уничтожены все 24 ракеты — 100% перехват.