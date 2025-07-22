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Украине и России предстоит провести предварительную работу перед встречей президентов — Песков

22 июля 2025, 15:46

Украине и России предстоит провести предварительную работу перед встречей президентов — Песков

Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс Дмитрий Песков. Фото: Интерфакс

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что России и Украине предстоит провести подготовительную работу, прежде чем обсуждать возможную встречу лидеров двух стран.

«Тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Поэтому сначала предстоит много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского (цитата по «Вы слушали Маяк»).

Песков не стал уточнять, в какой день может пройти третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. «Надеемся, что будет на этой неделе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 22 июля, объявил о формировании украинской делегации для переговоров с Россией, которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. Об этом он заявил по результатам совещания, посвященного ожидаемым результатам переговорного процесса.

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