Суд обязал провести медосмотр Нели Штепы

Киевский райсуд Полтавы обязал провести медобследование экс-мэра Славянска Нели Штепы. Об этом сообщает Главком.



По данным прокуратуры, она долго находится на лечении, из-за чего суд по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины не может начаться по существу с февраля 2023 года.



Комиссия врачей из Краматорской больницы №2 должна оценить, способна ли Штепа участвовать в заседаниях. Также отмечено, что препараты, которые она принимает, могут влиять на ее сознание. Следующее заседание назначено на 19 августа.



Отмечается, что судебное разбирательство длится с 2014 года. После начала войны дело передали из Харькова в Полтаву по решению Верховного суда.

Напомним, дело уже более десяти лет передается из одного суда в другой. А Киевский райсуд Полтавы, куда его передали в 2022 году, пока не начал разбирательство по существу. Также «Новости Донбасса» ранее сообщали, что в отношении Нели Штепы до сих пор действует мера пресечения в виде личного обязательства. Суд назначил его еще 21 июля 2021 года, хотя в начале рассмотрения дела она была под стражей.