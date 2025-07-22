Готовятся новые этапы обмена пленными с Россией

Зеленский анонсировал еще несколько этапов обменов пленными

Президент Владимир Зеленский 22 июля заслушал доклады о проведенных этапах обменов пленными и тех, которые готовятся. Об этом он сообщил в телеграм.



«Ожидаем несколько этапов обменов во исполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле и продолжаем другие наши действия для освобождения наших людей – как военных, так и гражданских. Координирует эту работу секретарь СНБО Украины, привлечены все необходимые силы и институты», — написал глава государства.



Зеленский поблагодарил всем структурам, которые к этому привлечены, в частности ГУР, Министерство внутренних дел, команда ОП, СБУ, омбудсмен, команде Координационного штаба.



По словам президента, в течение весны-лета этого года удалось значительно активизировать обмены. Среди освобожденных из плена есть люди, которые находились в категории без вести пропавших, а также люди, которые содержались в российских тюрьмах и лагерях со времени до полномасштабной войны.



«Именно поэтому наша команда проверяет информацию по каждой фамилии. Ищем всех наших. Отдельно сегодня доложили о мерах по реабилитации возвращенных из плена, а также о работе, которая ведется по расследованию преступлений против украинских пленных», — резюмировал Зеленский.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена сегодня домой возвратились украинские военные.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях