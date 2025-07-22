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БПЛА РФ ударил по детской площадке в Сумах

22 июля 2025, 16:16

БПЛА РФ ударил по детской площадке в Сумах

Удар по детскому садику. Удар по детскому садику.

Детская площадка и окна многоэтажек были повреждены в результате удара российских БПЛА по Сумам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.

«Предварительно пострадали два человека. Их госпитализировали», — сообщил он.

На месте продолжается обследование территории. Работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Позже стало известно, что в результате очередного удара российского беспилотника в Сумах погибла 60-летняя женщина.

Враг атаковал объект социальной сферы около 15:00. Также зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.

Ранее Сумские паблики опубликовали видео пролёта российских беспилотников «Шахед» над городом.

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