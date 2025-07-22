БПЛА РФ ударил по детской площадке в Сумах

Детская площадка и окна многоэтажек были повреждены в результате удара российских БПЛА по Сумам. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров.
«Предварительно пострадали два человека. Их госпитализировали», — сообщил он.
На месте продолжается обследование территории. Работают все экстренные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Позже стало известно, что в результате очередного удара российского беспилотника в Сумах погибла 60-летняя женщина.
Враг атаковал объект социальной сферы около 15:00. Также зафиксированы повреждения жилых домов и автомобилей.
Ранее Сумские паблики опубликовали видео пролёта российских беспилотников «Шахед» над городом.
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