Оккупанты дважды ударили по Константиновке: есть повреждения

Российские оккупанты в течение дня обстреляли Константиновку. Для ударов использовали FPV-дроны. Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов.



«Город Константиновка снова оказался под вражескими ударами. В течение дня российские оккупанты осуществили как минимум два обстрела с использованием ударных FPV-дронов. Целью атаки стали объекты гражданской инфраструктуры», — заявил он.



По слова Горбунова, в одном из районов города было повреждено гаражное помещение в результате прямого попадания дрона. Кроме того, еще один беспилотник поразил легковой автомобиль, находившийся в частном секторе.



Обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что 22 июля российские войска ударили по Константиновке Донецкой области. В результате атаки один человек пострадал.

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