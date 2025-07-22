После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация

Пожар на складе под Мелитополем.

Тем временем под Мелитополем после объявления бомбовой тревоги в оккупационной зоне зафиксирована мощная детонация. Видео опубликовал телеграм-канал Exilenova+.



Сейчас уточняется информация о попадании. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в селе Семеновка Мелитопольского района был уничтожен склад оккупантов.

«Вторичная детонация приятно расходится по окрестностям и доходит до самого Мелитополя. Пожар продолжается, на место направлены кареты скорой помощи», — говорится в сообщении.