После удара по складу РФ под Мелитополем — пожар и детонация

Тем временем под Мелитополем после объявления бомбовой тревоги в оккупационной зоне зафиксирована мощная детонация. Видео опубликовал телеграм-канал Exilenova+.
Сейчас уточняется информация о попадании. По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в селе Семеновка Мелитопольского района был уничтожен склад оккупантов.
«Вторичная детонация приятно расходится по окрестностям и доходит до самого Мелитополя. Пожар продолжается, на место направлены кареты скорой помощи», — говорится в сообщении.
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