В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран

В понедельник, 22 июля, в Киеве на улице Глубочицкая упал башенный строительный кран возле недостроенной многоэтажки. Видео опубликовал информационный портал «РБК-Украина».
Шторм в Києві звалив будівельний кран на вул. Глибочицька.— Green Post (@GreenPost_News) July 22, 2025
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Предварительно известно, что инцидент произошел из-за сильных порывов ветра во время непогоды.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в столице с 16:00 22 июля до 08:59 23 июля ожидаются грозы, град в отдельных районах, а также шквалы с порывами ветра до 15-20 м/с.
На большей части территории Украины объявлен І уровень опасности — погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
Синоптики призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания вблизи старых деревьев, рекламных щитов и строительных кранов. Особую внимательность следует соблюдать водителям на дорогах.
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