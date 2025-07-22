В Киеве из-за шквального ветра упал строительный кран

В Киеве из-за непогоды упал строительный кран

В понедельник, 22 июля, в Киеве на улице Глубочицкая упал башенный строительный кран возле недостроенной многоэтажки. Видео опубликовал информационный портал «РБК-Украина».



Предварительно известно, что инцидент произошел из-за сильных порывов ветра во время непогоды.



Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в столице с 16:00 22 июля до 08:59 23 июля ожидаются грозы, град в отдельных районах, а также шквалы с порывами ветра до 15-20 м/с.



На большей части территории Украины объявлен І уровень опасности — погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды.



Синоптики призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания вблизи старых деревьев, рекламных щитов и строительных кранов. Особую внимательность следует соблюдать водителям на дорогах.