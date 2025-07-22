Россия распространяет фейк о мэре Курахово Романе Падуне: в ЦПД рассказали, что известно

Мэр Курахово Роман Падун. Фото: Падун в Фейсбук

Российская пропаганда пытается дискредитировать и распространяет фейк о том, что мэр Курахово Роман Падун якобы платил «иностранным наемникам» за обстрелы мирного населения с целью обвинить в этом Россию. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.



В пропагандистском видео «местные жители» утверждают, что город «намеренно обстреливали», а мэр якобы вызвал журналистов для фиксации последствий ударов. В то же время никаких доказательств этих утверждений не предоставлено.



«Как всегда, только постановочные кадры без проверенных фактов. Подобные вбросы – типичный инструмент информационной войны РФ. Кремль систематически использует фальшивые признания, фейковые разоблачения и сфабрикованные показания, чтобы переложить вину за собственные преступления на Украину, скрыть военные поражения и оправдать удары по гражданской инфраструктуре», – отметили в ЦПД.

Напомним, что Россия активизировала пропаганду о «зверствах ВСУ на Донбассе».