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На границе РФ и Грузии протестовали «застрявшие» украинцы: один мужчина порезал себе горло

22 июля 2025, 21:53

На границе РФ и Грузии протестовали «застрявшие» украинцы: один мужчина порезал себе горло

На границе РФ и Грузии протестовали «застрявшие» украинцы: один мужчина порезал себе горло

На российско-грузинском пограничном пункте «Верхний Ларс» продолжается гуманитарный кризис. Эксперты и активисты сообщают о протестах бывших заключенных, которые страдают от нехватки гуманитарной помощи и жестоких условий содержания в подвале буферной зоны.

Сами люди говорят, что в отчаянии и готовы на кардинальные меры. Один из протестующих 21 июля порезал себе горло, чтобы только покинуть тесный подвал. Медики оказали ему помощь, однако после этого мужчину снова привезли на КПП. Теперь ему будет еще сложнее переносить, мягко говоря, некомфортные условия. 

Бывшие заключенные граждане Украины, оказавшиеся в подвале буферной зоны на российско-грузинском пограничном пункте Верхний Ларс, ночью 21 июля поднялись наверх к сотрудникам пограничной службы Грузии, чтобы провести протест.

По их словам, на протест вышли от 60 до 70 человек. Протестующие требовали доступа в зону Duty Free, где они могли бы «хотя бы купить бутылку воды». Также они заявили о нехватке гуманитарной помощи от «Красного Креста» и сообщили, что на улицу их выпускают всего на несколько минут в день. Мужчины, ожидающие дальнейшей депортации в Украину или транзитного проезда в третьи страны, потребовали разделить здоровых и больных людей по разным помещениям. Ведь среди них есть люди с туберкулезом, ВИЧ-инфицированные. Есть люди с инвалидностью, которые самостоятельно не передвигаются. Протестующие заявляют, что устали от жестокого обращения.

Один из участников протеста повредил себе горло. Он объяснил свой поступок тем, что уже дважды покупал билеты из Грузии, но пограничники его не выпускали. Скорая помощь приехала только спустя два часа, рану зашили и снова привезли в буферную зону на погранпункт.

Протест закончился тем, что на КПП «Верхний Ларс» приехал спецназ с оружием и наручниками. Протестующие были вынуждены вернуться в подвал, одного из них забрали «в неизвестном направлении», а вернули через пять часов со следами от наручников. Мужчина утверждает, что его избивали.



Украинцы сообщили, что условия содержания в подвале ухудшились: если раньше их выводили на прогулку по трое, то теперь выпускают на улицу и в туалет по одному.

Грузия отказывается пропускать экс-заключенных через границу, считая их «угрозой национальной безопасности». На одном из видео мужчина, предположительно, экс-заключенный гражданин Украины, объясняет пограничнику, что он «не совершал преступления на территории России, а совершил преступление в Крыму».

Подвал на КПП функционирует как минимум с 2023 года, где содержатся украинцы, выдворенные из России, но не имеющие документов для въезда в Грузию. В настоящее время там находятся около 80 украинских граждан, включая бывших заключенных, отбывших наказания в России, и депортированных с оккупированных территорий за отказ получать российский паспорт или сотрудничать с местной властью.

В этом тесном помещении нет доступа к свежему воздуху, нормальной еде и медицинской помощи. Волонтеры сообщают о нехватке лекарств, гигиенических средств и угрозе распространения туберкулеза.

Будущее застрявших на границе граждан Украины остается неопределенным, и они находятся в полном неведении о своей дальнейшей судьбе.

19 июля министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что с июня Россия значительно увеличила количество депортированных украинских граждан, в основном бывших заключенных, которых доставляют к границе с Грузией.  

«Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как инструмент давления. Украинские консулы активно работают над тем, чтобы предоставить этим лицам документы и обеспечить их транзит в Украину через Молдову. Мы активно сотрудничаем с грузинской и молдавской сторонами, чтобы вернуть наших граждан в Украину», — отметил Сибига.

Министр также подчеркнул, что нет никаких гарантий, что Россия не увеличит число депортированных, и призвал российскую сторону передавать украинских граждан непосредственно на границу с Украиной: «Мы готовы их там принять. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать».

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