На Торецком направлении уменьшилось давление российской армии: в ВСУ ответили, что там происходит

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

На Торецком направлении по сравнению с июнем давление российских войск не настолько активное. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



Однако, по его словам, оккупанты пытаются выстраивать плацдарм в направлении города Константиновка.



«И в целом враг не может себе позволить так активно штурмовать на этом направлении, потому что ему нужно обеспечивать также и логистику, которую на сегодняшний день мы активно уничтожаем», – отметил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что в ВСУ рассказали, с какой стороны российские войска пытаются заходить напротив города Покровск на Донетчине.