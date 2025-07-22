Священника УПЦ МП могут отправить «за решетку» на 15 лет: он шпионил для ФСБ на Донетчине

Обвиняемый священник УПЦ МП. Фото: СБУ

СБУ направила в суд дело клирика УПЦ МП, который шпионил для ФСБ в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.



58-летнего протоиерея Покровского викариатства УПЦ МП завербовала ФСБ через его дочь, которая живет в России и писала письмо главе Кремля Владимиру Путину на получение гражданства России для ее матери и сестры из Украины.



После отправки корреспонденции в Кремль на фигуранта дистанционно вышел сотрудник российской спецслужбы. В обмен на сотрудничество он пообещал протоиерею «эвакуировать» его семью в РФ с оформлением гражданства страны-агрессора и помощью «на первых порах».



Согласившись на предложение, обвиняемый начал собирать информацию о расположении запасных командных пунктов, укрепрайонов и логистических центров украинских войск в Волновахском районе. По координатам клирика оккупанты планировали применить против Сил обороны Украины целый арсенал боевых средств поражения: управляемые авиабомбы, ракетное вооружение и ствольную артиллерию.



Сотрудники СБУ сорвали намерения россиян и задержали священника, не дав ему отправить «отчет» с разведданными в ФСБ.



Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Священник находится под стражей. Ему грозит от 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что контрразведка СБУ задержала агентов ФСБ и ГРУ, они готовили новые удары по городу Краматорск на Донетчине.