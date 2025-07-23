Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле пройдут сегодня вечером — СМИ

На вечер 23 июля запланирован очередной раунд переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле. Архивное фото

Третий раунд переговоров Украины и России в Стамбуле предположительно состоится 23 июля вечером. Украинские СМИ сообщают, что, предположительно, встреча начнется в 19:00, такое время назвали в пресс-службе администрации президента Турции.

«Интерфакс» со ссылкой на источники также пишет о том, что переговоры запланированы на вечер среды, но не называет точное время.

Ранее дату 23 июля называл президент Украины Владимир Зеленский, в Москве это не подтверждали и не отрицали.

В преддверии нового раунда переговоров Зеленский дополнил состав украинской делегации, в нее вошли 14 человек вместо 12.

Делегацию вновь возглавляет Рустем Умеров — уже в должности главы Совета национальной безопасности и обороны, а не министра обороны.

Российские СМИ пишут, что состав российской делегации не изменился, и её вновь возглавит Владимир Мединский.