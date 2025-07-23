МиГ-29 ВСУ ударил JDAM-ER по операторам российских БПЛА

Здание после авиаудара МиГ-29 по дроноводам оккупантов.

Украинский истребитель МиГ-29 нанес высокоточный авиаудар GBU-62 JDAM-ER по зданию, в котором находились операторы российских БПЛА. Об этом сообщили в официальном блоге Воздушных сил Украины «Соняшник».

Место удара обозначено зелёным маркером.

По предварительным данным, помещение было выделено под нужды российских дроноводов. Удар нанесли уже после заезда военных и подтверждения их присутствия.



Информацию о поражении цели также подтвердил проект War Archive, отметив, что бомба JDAM-ER поразила здание в поселке Глушково, куда прибыли российские операторы.

Напомним, ранее украинский Су-27 атаковал ангары с личным составом армии РФ в районе Часового Яра.