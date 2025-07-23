В Ростовской области РФ под удар беспилотников попали ГРЭС, здание «Ростелекома» и железная дорога

Ночью беспилотники атаковали Ростовскую область РФ. Фото: ASTRA

Ночью 23 июля беспилотники массированно атаковали Новочеркасск Ростовской области, в результате чего в городе есть разрушения и вспыхнули пожары. Под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура, районная электростанция и здание «Ростелекома». Об этом сообщают местные каналы.

Атака на российский регион началась около 23:30 во вторник 22 июля: местные паблики сообщили о звуках взрывов, прогремевших в Ростове. Россияне писали о по меньшей мере 10 взрывах в областном центре и звуках взрывов в Новочеркасске.

Около полуночи российские медиа информировали, что в центре Новочеркасска вспыхнул пожар в результате якобы падения обломков БПЛА. Взрывы, по словам россиян, прогремели также в районе Новочеркасской ГРЭС.

В результате атаки БпЛА в Новочеркасске также возникли перебои с электроснабжением: свет в частности исчез в здании собора в городе.

Около 00:20 россияне также сообщили, что в Новочеркасске один из якобы сбитых БпЛА упал и взорвался неподалеку от здания железнодорожного вокзала, на месте атаки начался пожар.

Также вскоре стало известно, что в Новочеркасске под ударом оказалось здание «Ростелекома» — российской телекоммуникационной компании. Предприятие предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи и широкополосного доступа к интернету.

Позже врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в телеграм-канале, что в результате атак дронов в Новочеркасске пострадали три человека.