Авиаудары по зданиям, в которых находятся российские операторы FPV-дронов в Сумской области.

Минобороны России заявило, что подразделения группировки «Север» якобы захватили населённый пункт Варачино в Сумской области. Однако каких-либо доказательств этого предоставлено не было.



Боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов (позывной «Осман») в то же время сообщает, что на Сумском направлении ежедневно продолжаются ожесточённые бои.



По его словам, на некоторых участках украинские силы добиваются успехов, несмотря на то, что противник активно подтягивает резервы. Основные потери с обеих сторон связаны со сбросами боеприпасов и ударами FPV-дронов.



На актуальной карте DeepState по состоянию на 22 июля Варачино продолжает оставаться под украинским контролем. Населённый пункт даже не входит в так называемую «серую зону».

Информация о захвате Варачино не подтверждена.

Это ставит под сомнение заявление РФ. Аналитики не исключают, что речь идёт о «захвате в кредит» — когда село объявляют занятым заранее, а затем направляют туда большое количество пехоты, не считаясь с потерями, чтобы воплотить заявленное.



Дополнительно, по информации Генштаба ВСУ, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили 11 атак противника. Враг нанёс 15 авиаударов, использовав 28 управляемых авиабомб, а также осуществил 293 обстрела, в том числе три — с применением реактивных систем залпового огня.