Главной темой сегодняшних переговоров в Стамбуле будет подготовка встречи лидеров Украины и РФ — СМИ

Предположительно, главной темой сегодняшних переговоров делегаций Украины и РФ в Стамбуле будет подготовка встречи лидеров двух стран. Архивное фото

Сегодня в Стамбуле главной темой переговоров украинской и российской делегаций будет подготовка встречи лидеров двух стран. Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на информированный источник.

Накануне в Кремле говорили, что России и Украине предстоит провести подготовительную работу, прежде чем обсуждать возможную встречу президентов.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на встрече будут обсуждать вопросы, связанные с проектами меморандумов по урегулированию, а также взаимными обменами.

Ранее сообщалось, что очередной раунд переговоров сторон начнется в 19:00 23 июля.