Экс-милиционер из Донецка готовил теракты на Днепропетровщине

Задержанным оказался экс-милиционер из Донецка. Фото: СБУ

СБУ задержала экс-милиционера из Донецка, завербованного ФСБ. По данным пресс-службы, он создавал тайники со взрывчаткой для терактов в Днепропетровской области.

Военная контрразведка поймала его на киевском вокзале при попытке бегства за границу. У злоумышленника изъяли российский паспорт, выданный в 2024 году. По указаниям кураторов из РФ он оборудовал четыре схрона в Павлограде и Шахтёрске.

У злоумышленника изъяли российский паспорт, выданный в 2024 году.

В них хранились боевые гранаты, детонаторы, компоненты СВП, а также телефоны и SIM-карты, замаскированные под сок. СБУ задокументировала все эпизоды его деятельности.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (госизмена в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ направила в суд дело клирика УПЦ МП, который шпионил для ФСБ в Донецкой области.