Расстрел велосипедиста под Лиманом: в прокуратуре рассказали о военном преступлении россиян

Велосипедист в Торском. Фото: Донецкая областная прокуратура

6 июля в 07:55 мирный житель на велосипеде ехал по дороге вдоль разрушенных частных домов в селе Торское Лиманской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Из устроенной между деревьями засады военнослужащие РФ открыли по нему прицельный огонь. Когда раненый гражданский упал на землю, двое оккупантов подошли к нему, после чего один из них умышленно добил мужчину выстрелом из автомата.



Прокуроры Донецкой областной прокуратуры задокументировали факт военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что ВСУ уже ликвидировали всех трех оккупантов, причастных к убийству мирного жителя в Торском.