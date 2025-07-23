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Фальшивые дроны, липовые накладные: мошенницу вернули домой из ОАЭ

23 июля 2025, 16:37

Фальшивые дроны, липовые накладные: мошенницу вернули домой из ОАЭ

Фальшивые дроны, липовые накладные: мошенницу вернули домой из ОАЭ

Национальная полиция Украины экстрадировала из Объединенных Арабских Эмиратов женщину, которую подозревают в организации масштабной мошеннической схемы.

Под предлогом сбора средств на дроны для ВСУ она вместе с сообщниками обманула тысячи людей и нанесла ущерб более чем на 50 миллионов гривен. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Фигурантка скрывалась за границей, однако по запросу украинской стороны ее удалось задержать и доставить в Украину для дальнейшего расследования и привлечения к ответственности.

Следствие установило, что группа создала финансовую пирамиду, действовавшую под видом поставок беспилотников на фронт. В схему попали десятки волонтеров, благотворительных фондов, IT-компаний и обычных граждан, искренне стремившихся помочь армии. Вместо обещанных дронов — фальшивые документы, фиктивные логистические трудности и поддельные гарантийные письма.

Преступная деятельность продолжалась с лета по осень 2023 года. Злоумышленники зарегистрировали сеть подконтрольных фирм и открыли счета, в том числе криптовалютные, для сбора средств. Поначалу они действительно выполнили несколько заказов и предлагали скидки до 20% — чтобы войти в доверие. Затем деньги просто присваивались через фиктивные договоры — якобы на поставку текстиля, запчастей и даже туристических услуг, которых в реальности не существовало.

Всего полиция задокументировала 99 эпизодов преступной деятельности. В ходе расследования было проведено десятки следственных действий, выявлены международные связи подозреваемых в ОАЭ, Турции и России. Арестовано имущество на сумму более 20 млн грн: 6 автомобилей, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков.

Дополнительно следствие установило, что во время блэкаутов участники группы продавали несуществующие терминалы Starlink, а в период дефицита топлива — поддельные топливные талоны. Эти эпизоды также добавлены в материалы уголовного производства.

Сейчас главная подозреваемая находится под стражей. Ей предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и отмывании доходов в особо крупных размерах. Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, говорится в сообщении Нацполиции.

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