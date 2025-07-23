На временно оккупированной территории Донецкой области сложилась критическая ситуация с водоснабжением. Из-за продолжительной засухи и чрезмерных нагрузок на сети уровень воды в местных водохранилищах опустился до минимальных показателей — многие из них практически пересохли.



Из-за острого дефицита воды в Донецке и Макеевке подача будет осуществляться лишь раз в три дня, максимум на 4 часа. В Харцызске, Иловайске и Зугрэсе водоснабжение будут включать раз в двое суток.

Сложная обстановка сохраняется также в Снежном, Енакиево и Шахтерске. В Мариуполе, по сообщениям местных жителей, даже автомойки остались без воды.

«Похоже на шутку, но это не шутка, — комментируют жители. — Это и есть „русский мир“: Путин действительно „освободил“ людей — от воды, нормальных условий и будущего».



В то же время лидер группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что график подачи воды может быть скорректирован после того, как стабилизируется ситуация с уровнем воды в водохранилищах.



По его словам, в августе планируется провести повторную проверку водных резервов, и только после этого станет возможным обсуждение изменений.



«Сверку по уровню воды в водохранилищах проведут уже в августе. Тогда мы сможем понимать, какие шаги предпринимать дальше. Как только будет ясно, что подготовка к отопительному сезону завершена, можно будет говорить об изменении графика подачи воды в лучшую сторону», — сказал он.



До этого момента населению, скорее всего, придется обходиться без стабильного водоснабжения по меньшей мере около месяца.

Напомним, жители временно оккупированного Мариуполя пожаловались, что из кранов течет мутная, ржавая вода.