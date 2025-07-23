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Германия инвестирует в военные технологии — в арсенале даже тараканы

23 июля 2025, 19:09

Германия инвестирует в военные технологии — в арсенале даже тараканы

Германия инвестирует в военные технологии — в арсенале даже тараканы

Германия готовится к возможной войне, вкладывая миллиарды в оборонные технологии — от танков с искусственным интеллектом до киборгов-тараканов. Об этом сообщает агентство Reuters.

На опубликованной компанией Swarm Biotactics цифровой иллюстрации показаны «шпионские» тараканы, оснащены миниатюрными устройствами, с помощью которых можно собирать данные в режиме реального времени — например, с использованием встроенных камер.

Как сообщается, Берлин наращивает оборонный потенциал: военный бюджет Германии, согласно планам, утроится к 2029 году.

Напомним, Украина впервые применила в бою многоразовый дрон-носитель с искусственным интеллектом GOGOL-M. Это исключительно украинская разработка, работает без навигации и самостоятельно выбирает цель. У дрона GOGOL-M уникальные возможности.

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