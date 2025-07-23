По всей Украине проходят митинги в защиту НАБУ и САП

Украина протестует: митинги против закона, ограничивающего антикоррупционные органы. По всей Украине проходят акции протеста против принятия закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



Во Львове горожане вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с возможным ослаблением антикоррупционных структур. В Киеве участники митинга снова собрались у театра имени Франко с требованием сохранить независимость НАБУ и САП.

В Днепре молодежь скандирует лозунги «Днепр — против коррупции». Протестные акции также проходят в Харькове, Одессе, Тернополе, Ужгороде и других городах.



Второй день подряд участники протестов требуют вернуть независимость антикоррупционным органам и не допустить вмешательства в их работу.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представит Верховной Раде новый законопроект, направленный на укрепление системы правопорядка и защиту антикоррупционных органов от внешнего влияния.