Среди освобожденных — защитники Мариуполя и острова Змеиный: девятый обмен пленными

В рамках стамбульских договоренностей состоялся девятый этап обмена военнопленными. Домой возвращаются более тысячи украинских защитников — об этом сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Из российского плена освобождена группа военнослужащих, которые получили ранения или тяжело больны. Среди них — бойцы Вооруженных сил Украины, в том числе из подразделений Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил, Сил территориальной обороны, а также военнослужащие Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Возвращение из плена украинских защитников

Удалось вернуть как солдат и сержантов, так и офицеров. Часть военных, вернувшихся домой сегодня, провели в плену более трех лет — они попали туда во время обороны Мариуполя.

Также освобожден последний защитник острова Змеиный — боец Госпогранслужбы Украины.

Самому младшему из освобожденных — 27 лет, старшему — 66.

Украинские воины, вернувшиеся из плена, ранее участвовали в боях на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях.